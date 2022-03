Weltklasse-Schiri und Bundesliga-Star: Markus Merk am 60. Geburtstag zwischen Malediven und Himalaya

Kurz vor seinem 60. Geburtstag flog Markus Merk noch auf die Malediven, um als Ehrengast des dortigen Fußballverbandes Sportpreise zu überreichen. Im Laufe dieser Woche geht es dann mit seiner Ehefrau Sabine weiter nach Kathmandu, ins Himalaya-Gebirge. In den Bergen liegt längst das große Glück des einstigen Weltklasse-Schiedsrichters aus Kaiserslautern . Sein runder Geburtstag an diesem Dienstag? "Ein durchlaufender Posten im Kalenderjahr", sagt er lachend.

Beim Klassiker Ultra-Trail Mont-Blanc hat er 2016 auf 178 Kilometer insgesamt 15 000 Höhenmeter bewältigt. Dass er sich mal als Bergsteiger am Pik Lenin in Tadschikistan fünf Fingerkuppen bei einer Rettungsaktion abgefroren hat, hindert ihn nicht an weiteren Ausdauerleistungen. Den traditionellen Wasa-Skilanglauf über 90 Kilometer in Schweden hat er dreimal bestritten.