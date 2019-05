Star-Torhüter René Adler hört auf

Leipzig. 269 Bundesligaspiele für Bayer Leverkusen (138), den Hamburger SV (117) und Mainz 05 (14), zwölf Länderspiele und zwölf verletzungsbedingte Auszeiten: René Adler ist beziehungsweise war das Stehaufmännchen unter der deutschen Torhüter-Gilde, kämpfte sich immer wieder zurück. Die neuerlichen Comeback-Pläne hat der gebürtige Leipziger, 34, jetzt ad acta gelegt. Der studierte Sportmanager und Unternehmer in Sachen Torwart-Handschuhe muss seine Fußballschuhe wegen eines Knorpelschadens im Knie und diverser anderer irreparabeler Schäden an den Nagel hängen. „Das Vertrauen in den Körper ist nicht mehr da, deshalb höre ich jetzt auf“, so Adler in einem Stern-Interview. Gegenüber dieser Zeitung hatte der Ex-Nationaltorhüter Ende Januar mit einem sinnerweiternden Wechsel ins Ausland geliebäugelt, aber auch ein Karriere-Ende in Betracht gezogen. „Mein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob ich es nochmal schaffe, ich will nicht irgendwann mit einem künstlichen Gelenk rumlaufen. Selbstmitleid gibt es bei mir nicht, ich bin stolz auf meine Karriere und vor allem darauf, dass ich die vielen Rückschläge weggesteckt habe. Ein wahrer Champion steht wieder auf, wenn er am Boden liegt. Wenn es mit dem Profifußball vorbei ist, werde ich nicht daheim rumliegen und an die Decke starren.“