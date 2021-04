„Können es nicht erwarten“: Star-Trainer Dominikovic vom TuS Vinnhorst im großen Interview

Natürlich wird die Anspannung größer. Ich kann nicht den Puls meiner Spieler fühlen. Aber unabhängig vom ersten Gegner war der Eindruck in den letzten Tagen, dass die Jungs es nicht erwarten können. Doch un­se­re Vorbereitung ist schon sehr unorthodox, weil man im Hinblick auf Corona aufpassen muss, dass nichts passiert. Wenn wir in Quarantäne müssten, wäre die Aufstiegsrunde gelaufen.

Davor Dominikovic ist hochdekoriert. Der 42-Jährige wurde 2004 mit der kroatischen Nationalmannschaft Olympiasieger und 2003 Weltmeister. Mit dem FC Barcelona gewann er 2005 zusammen mit Carlos Ortega und Iker Romero, dem aktuellen Trainer-Duo der Recken, die Cham­pions League. In der Bundesliga spielte er für Kiel, Hamburg und Balingen. Seit Sommer ist Dominikovic Coach in Vinnhorst, um den Klub weiter nach oben zu führen. Im Interview spricht er über seine bisherige Ar­beit und die Aufstiegschancen.

"Kinder müssen raus": Vereine fordern Lockerungen in Offenem Brief an Landesregierung

Normalerweise arbeitet man auf das Wochenende hin. Aber es gab keinen Samstag oder Sonntag. Trotzdem ha­ben sich die Jungs geopfert und waren jeden Tag beim Training. Nicht leicht für die, die arbeiten. Das muss man schätzen. Ich war immer Profi und habe während meiner letzten drei Jahre Kinesiologie und Sportwissenschaften studiert. Daher kann ich sagen: Das kostet viel Kraft. Trotzdem musste ich die Jungs eher bremsen, denn wir achten auch sehr auf Prävention. Die Aufstiegsrunde mit sechs Spielen in fünf Wochen ist sehr anspruchsvoll.

Lange war ungewiss, wie es weitergeht. Was hat die Mannschaft in dieser Zeit ausgezeichnet?

Sie leben seit September in Hannover. Wie sind Sie in der Stadt angekommen?

Super, nach zwei Monaten war ja alles dicht (lacht). Zur Stadt kann ich daher nicht viel sagen. Im Zentrum sind wir noch nicht gewesen. Wir haben schon einige Nachbarn kennengelernt, auch wenn wir sie noch nicht treffen konnten. Aber wir fühlen uns wohl und sind angesichts der besonderen Zeiten zu­frie­den.

Welchen Kontakt haben Sie zu Ihren kroatischen Landsleuten und bei den Recken zu Carlos Ortega?

Das letzte Mal haben wir uns im Oktober gesehen, als die Restaurants noch offen wa­ren. Aber wir telefonieren. Die Kinder von Carlos und mir gehen auf die gleiche Schule. Er hat viel zu tun, aber wir schreiben uns na­tür­lich regelmäßig eine Nachricht.

Alle anderen Teams haben bereits gespielt. Wie bewerten Sie die Ergebnisse des ersten Spieltags?

Obwohl ohne Zuschauer gespielt wurde, gab es in sechs Spielen sechs Heimsiege. Die eigene Halle ist in jedem Fall ein Vorteil. Aber natürlich haben Hagen, Rostock, Hildesheim und in der Südstaffel Krefeld zu Hause gespielt. Die vier Klubs sehe ich grundsätzlich als Favoriten.

Welchen Wunsch haben Sie mit Ihrer Mannschaft für die Aufstiegsrunde? Ist Platz vier das Ziel?

Wir wollen in jedem Spiel unsere Leistung abrufen. Ich habe auch früher als Spieler nie überlegt, was in zwei Wo­chen ist. Das ist meine Philosophie. Der nächste Gegner heißt Eintracht Hagen. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben. Und damit meine ich nicht nur Corona, sondern auch Verletzungen.

Hagen gilt als haushoher Favorit auf den Aufstieg. Ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, zunächst gegen sie zu spielen, um reinzukommen?

Man kann den Gegner nicht wählen, und wir respektieren Hagen. Aber man muss auch sagen, sie planen schon für die 2. Liga und haben entsprechende Spieler verpflichtet. Hagen hatte viele Testspiele, und mit 14 Profis sind sie der Favorit, aber in einem Spiel ist alles möglich. Unser Vorteil ist: Wir haben keinen Spielrhythmus, also konnten wir den auch nicht verlieren (lacht).