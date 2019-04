Stargast Olaf Ludwig sieht starke Besetzung beim BDO-Cup in Leipzig

Leipzig. Es herrschte Einigkeit unter allen Beteiligten: Es waren Donnerstag und am Mittwoch zwei wunderbare Radsport-Tage auf der altehrwürdigen Bahn in Kleinzschocher, wenn da nicht der Sturz beim BDO-Cup passiert wäre. Doch Donnerstag gab es große Erleichterung und Entwarnung: Dem 69 Jahre alten Radsport-Senior, den es am Mittwoch am schlimmsten erwischt hatte, geht es den Umständen entsprechend gut. Der Masters-Fahrer vom RV Zwenkau, der bei einem vor ihm passierten Crash nicht schnell genug ausweichen konnte, hatte fast 30 Minuten bis zum Eintreffen des Notarztes in der Zielkurve gelegen. Die Organisatoren des BDO-Cups hatten gestern Kontakt mit der Familie des Verunglückten. Der Verdacht auf Bruch des Schulterblattes hat sich nicht bestätigt, dank des Sturzhelms sei der Zwenkauer mit einer Gehirnerschütterung davongekommen.