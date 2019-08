Stark dezimiertes RB Leipzig unter Beobachtung von Ralf Rangnick

Leipzig. Julian Nagelsmann musste am Mittwoch beim Training von RB Leipzig ohne neun seiner Profis auskommen. Neben den längerfristig Verletzten Tyler Adams (Adduktorenprobleme) und Hannes Wolf (Knöchelbruch) fehlten während der einzigen öffentlichen Einheit in dieser Woche unter anderem Emil Forsberg und Kevin Kampl für eine Belastungssteuerung. Die beiden Mittelfeld-Stars kamen zwischenzeitlich auf den Rasen am Cottaweg und beobachteten das Geschehen vom Spielfeldrand.

Schon in der ersten Runde des DFB-Pokals hatte Julian Nagelsmann auf einige Spieler verzichten müssen. Wie viele der angeschlagenen Profis am Sonntag gegen Union Berlin (18 Uhr) fehlen werden, ist noch unklar. Leipzigs neuer Chef-Coach wird sich am Freitag in der Spieltags-Pressekonferenz zur Personalsituation äußern.