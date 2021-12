Stark! Dresdner SC zieht ins Pokalfinale ein

Potsdam/Dresden. Riesenjubel beim Dresdner SC : Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl hat sich am Sonnabend auf fremdem Parkett den Einzug ins Finale um den DVV-Pokal gesichert. Beim SC Potsdam setzte sich die Truppe um Spielführerin Jennifer Janiska in einer engen und unglaublich spannenden Partie mit 3:2 (10:25, 25:22, 24:26, 25:23, 15:11) durch. Wer der Gegner im Endspiel sein wird, entscheidet sich erst am Dienstag, wenn der USC Münster und der MTV Stuttgart den zweiten Finalteilnehmer ermitteln.

Im ersten Satz waren die Gastgeberinnen in Potsdam zunächst klar im Vorteil, während den Gästen aus Elbflorenz viele Patzer unterliefen. Durch einen 8:0-Lauf zogen die Gastgeberinnen auf 14:4 davon und gewannen den Satz am Ende deutlich mit 15 Punkten Vorsprung. Doch ab dem zweiten Spielabschnitt kamen die Waibl-Schützlinge dann merklich besser in die Partie. So bogen sie einen 21:22-Rückstand noch in einen Satzgewinn um.