Stark, stärker, RB Leipzig: Überlegene Vorstellung beim 3:0-Sieg in Freiburg

Freiburg. Endlich hat es auch im Schwarzwald-Stadion geklappt! RB Leipzig holt durch Tore von Christopher Nkunku, Alexander Sörloth und Emil Forsberg mit einem 3:0-Sieg (1:0) beim SC Freiburg die nächsten drei Punkte. Die Partie bei den Breisgauern gewinnen die Leipziger mit viel Arbeit und Disziplin, vor allem aber mit der von Trainer Julian Nagelsmann verlangten Stabilität über 90 Minuten, obwohl sie zu Anfang der zweiten Halbzeit kurzzeitig schwächelten. Dank des zweiten Erfolges überhaupt beim SCF führen die Roten Bullen zumindest bis zum Abend die Bundesligatabelle an. Dann könnte Bayern München durch einen Sieg gegen Borussia Dortmund wieder auf Platz eins springen. Anzeige

Starker Spielvortrag bis zum Strafraum

Mit zwei Wechseln geht Trainer Julian Nagelsmann in die Partie. Vor Anpfiff sagte er: „Die zwei, die frisch reingekommen sind, sind die beiden, die es im letzten Spiel nach ihrer Einwechslung sehr gut gemacht haben.“ Gemeint sind Amadou Haidara und Sörloth. Und sie zeigen auch im Freiburg-Spiel, dass sie dem Vertrauen gerecht werden wollen. Vor allem der Norweger wirkt befreiter als in den Wochen zuvor und hat sichtlich Spaß am Kick.

Mitte der ersten Halbzeit sieht es für die Leipziger in Sachen Ballbesitz gut aus, die 60 Prozent sprechen für sich. Die Partie spielt sich größtenteils in der Freiburger Hälfte ab. Die Hausherren kommen in der Offensive über Ansätze nicht hinaus. Denn RB verteidigt auch in der eigenen Hälfte sehr gut und vor allem sehr schnell.

Im Angriff finden die Messestädter allerdings zunächst keine Lücke im gegnerischen Strafraum, können auch keinen Freiburger Fehler provozieren. Dennoch bauen die Leipziger extremen Druck auf die Hausherren auf. SCF-Trainer Christian Streich fordert zwischenzeitlich mehr Widerstand von seiner Mannschaft. Die Verteidigung der Hausherren steht gut. Vor allem die entscheidenden, letzten Zweikämpfe gewinnen sie und lassen RB somit wenig Chancen.



Immer wieder Kampl und Nkunku

40 Minuten lang tun sich die Messestädter im Freiburger Strafraum schwer. Zunächst versucht es Nkunku mit einem Fernschuss, dann hat Dani Olmo mehr oder weniger eine Chance. Ein Treffer kommt aber erst kurz vor der Pause zustande. Kevin Kampl schnappt sich den Ball nach einem Fehlabspiel von SCF-Keeper Florian Müller, passt zu Yussuf Poulsen, der Nkunku bedient. Ein satter Rechtsschuss und es steht 1:0.

In der zweiten Halbzeit melden sich die Gastgeber offensiver zurück, die Breisgauer sind vorne viel aktiver. Die Leipziger hingegen ziehen sich etwas zurück, was Trainer Julian Nagelsmann am Spielfeldrand nicht wirklich glücklich stimmt. Passiert das gleiche, wie im letzten Spiel der Roten Bullen im Schwarzwald-Stadion? Geht ihnen erneut die Puste aus?

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Der Kapitän heizt seiner Elf vorher ordentlich ein, ist lange beschäftigungslos, aber stets aufmerksam und hält seinen Kasten wieder sauber. Note: 2 ©

Dem will der 33-Jährige entgegenwirken, bringt in der 62. Minute Hee-chan Hwang für Poulsen und Emil Forsberg für Olmo. Für das 2:0 sorgt allerdings ein anderes Trio. Kampl unterbricht das Aufbauspiel der Freiburger, passt zu Nkunku, der uneigennützig den Ball an Sörloth weitergibt. Freiburgs Schlussmann war schon bei diesem Pass geschlagen, der Norweger muss nur noch entspannt die Kugel ins Tor schieben. Es ist das dritte Bundesligator für den „King of the North“.

Weiter immer weiter

Nun rollt ein Angriff nach dem anderen auf's Freiburger Tor zu: In der 68. Minute hat zunächst Haidara eine Chance. Aus der darauffolgenden Ecke versucht sich Lukas Klostermann erfolglos an einem Kopfball. Keine fünf Minuten später setzt sich der eingewechselte Hwang in Szene, kommt sehr leicht gegen den Freiburger Dominik Heinz durch, verzettelt sich etwas und kann nicht mehr verhindern, dass Müller den Ball klärt.