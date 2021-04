Stark und schön! Wolfsburgs Judo-Ass Scoccimarro zeigt sich, wie man sie selten sieht

Judo-Frauen - stark und schön. In der Titelgeschichte der neuen Ausgabe des Judo-Magazins zeigen sich sieben weibliche Judokas beinahe unbekleidet. Ohne Judo-Gi, den Judo-Anzug. Um Erotik geht es dabei nicht. Sondern um Selbstbild, Selbstverständnis und die Liebe zu einem Sport, der sie, bei aller Verschiedenheit, eint. Mit dabei ist Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde, die voraussichtliche Olympia-Kandidatin der Klasse bis 70 Kilo.

"Das Shooting war cool"

"Das Shooting war cool", berichtet die 23-Jährige. "Ich fand die Idee von Janne und Micha für so einen Geschichte gut, den Fotografen kenne ich schon länger, in zwei eineinhalbstündigen Sitzungen haben wir die Bilder gemacht." Die Lessienerin schaut dabei verträumt, entspannt. Sie ist im Judo in ihrer Gewichtsklasse eine der Besten der Welt, ihre Kraft, ihre Power, ihre Muskeln - auf ihrem Schwarz-Weiß-Bild lassen sie sich eher erahnen als erkennen. Auch das eine der vielen Facetten der Judo-Frauen.

Schubladendenken passt bei ihnen nicht, über Fitness-Influencerinnen-Videos (Warum schwitzen die nicht? Warum brechen die Fingernägel nicht?) müssen die Leistungssportlerinnen manchmal schmunzeln.

Unterschiedlich und doch so ähnlich... Was ist ihr Antrieb? Das waren für Janne Ahrenhold Ansätze für die Story, die sie als sechsmonatiges Projekt angelegt hatte. "Zudem sind Frauen im Sport im Moment ein großes Thema", sagt Ahrenhold. Und dem hat sie sich in spannenden Interviews genähert, interessante Einblicke herausgearbeitet. Die 25-Jährige studiert Medien- und Kommunikationsforschung an der Sporthochschule in Köln, arbeitet frei für das Judo-Magazin. Mit Fotograf Michael "Micha" Neugebauer, der schon viele Sport-Aktive, darunter auch Judokas in Szene gesetzt hat, fand sie einen idealen Bildkünstler für die Geschichte.

Die Autorin ist eine gute Bekannte von Scoccimarro, kommt aus einer Hannoveraner Judo-Familie. Und die wiederum hat zu großen Teilen schon für den MTV Vorsfelde in den obersten Ligen gekämpft. Neben ihr selbst gingen auch ihre Schwester Elna und Mutter Meike mal für den MTV auf die Matte. Alle drei kommen in der Geschichte vor, genau wie Tamara Ohl, Miryam Roper und Anna-Maria Wagner, Olympia-Kandidatin der Klasse bis 78 Kilo - Aktive unterschiedlichen Alters, Gewichtsklassen und Leistungsstärke.