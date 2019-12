Starke Choreo und Becherwürfe: Beindruckender Empfang für RB Leipzig in Lyon

Lyon. Was für ein Empfang für die Mannschaften beim finalen Champions-League-Gruppenspiel zwischen Olympique Lyon und RB Leipzig. Vor allem die Fans des französischen Traditionsvereins scheinen ihre Mannschaft mit aller Macht ins Achtelfinale befördern zu wollen. Schon vor dem Anpfiff wurde im ausverkauften Groupama-Stadion groß aufgefahren: Lichtshow, aus den Boxen in voller Lautstärke Rage Against The Machines Klassiker "Killing in the Name of", dazu Leuchtstäbe auf den Rängen und ein riesiger Banner, der klar machte, wer in der drittgrößten Arena Frankreichs zuhause ist: "Olympique Lyonnais".