Starke Defensive: Nikolaou als Dynamo Dresdens Trumpf im Abstiegskampf

Heidenheim/Dresden (dpa) – Jannis Nikolaou hat seine neue Position gefunden. Der etatmäßige Mittelfeldspieler von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden wurde während der Winterpause zum Innenverteidiger umfunktioniert und machte am Sonntag beim torlosen Remis in Heidenheim sein bisher bestes Spiel der Saison. „Keine Ahnung, für Statistik sind andere zuständig“, zeigte sich der 26-jährige Deutsch-Grieche unbeeindruckt.

Nach Winterpause ohne Gegentreffer

In beiden Partien nach der Winterpause blieb das Team von Markus Kauczinski ohne Gegentor. Das war Dresden zuvor in 18 Spielen nur zweimal gelungen. Mit 34 Gegentoren in 18 Partien stellte Dynamo die drittschlechteste Abwehr im Unterhaus, nur die Abwehrreihen von Wiesbaden (35) und Karlsruhe (36) waren noch löchriger. „In der Hinrunde haben wir viel zu viel Gegentore kassiert, das haben wir immer gesagt. Jetzt verteidigen wir super. Das ist die Grundlage und so muss es weitergehen“, erklärte Nikolaou.