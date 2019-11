Starke Dresdner Eislöwen bezwingen müde Weißwasseraner

„Ein Derbysieg ist immer etwas Besonderes, auch wenn es nur drei Punkte wie in jedem anderen Spiel sind. Im ersten Drittel hatten wir ein paar Probleme, sind aber mit einem Tor plus rausgegangen und haben damit das erste Ziel erfüllt. Im zweiten Abschnitt haben wir auch durch die Taktik-Umstellung der Füchse ein wenig unseren Weg verloren. Das 3:1 durch Toni Ritter hat das Momentum aber wieder auf unsere Seite gebracht. Im dritten Drittel hat meine Mannschaft dann bis zum Ende ein starkes Forechecking gespielt“, zog Rossi ein zufriedenes Fazit.

Fair Play durch Dresdens Petr Pohl

Eine Szene werde er aber sein Leben lang nicht vergessen, wie er lachend berichtete. Der Coach meinte jenen Moment im Schlussabschnitt, als Petr Pohl sich als grundehrlicher Charakter den Beifall auch der Füchse-Anhänger verdiente. Eigentlich sollte ein Lausitzer auf die Strafbank, doch Pohl fuhr zum Schiedsrichter und klärte diesen auf, dass es kein Foul gewesen, er vielmehr auf den Schläger des Gegenspielers getreten sei. So nahm der Schiri die Strafe zurück und Rossi verstand für einen Moment die Welt nicht mehr. „Das habe ich noch nie in meiner Karriere erlebt“, gab Rossi später zu.

Zu Beginn der Partie mussten die Dresdner gleich vier Minuten in Unterzahl überstehen, weil Nick Huard zwei Strafen hintereinander kassierte. Allerdings konnten die Hausherren kein Kapital daraus schlagen. In der 13. Minute sorgte dann Jordan Knackstedt nach einem Schuss von Sebastian Zauner für die 1:0-Führung der Gäste. Danach gab es noch einige Chancen für die Blau-Weißen, sie konnten sie jedoch nicht nutzen. Aber auch die Lausitzer scheiterten einige Male an Florian Proske. Im zweiten Abschnitt konnte Timo Walther den Vorsprung auf 2:0 (28.) ausbauen. Doch vier Minuten später verkürzte Darcy Murphy auf 1:2. Kurz vor der Pause aber stellte Toni Ritter (39.) den alten Abstand wieder her.