Starke Leistung im letzten Spiel 2020: IceFighters besiegen Hammer Eisbären

Leipzig. Erstes Pflichtspiel nach zweiwöchiger Corona-Pause: Die IceFighters Leipzig haben das letzte Ligaduell des Jahres gegen den Aufsteiger Hammer Eisbären mit 4:3 n.V. (2:1, 1:1, 0:1) für sich entschieden. Das Team von Sven Gerike setzte die beachtliche Siegesserie fort und gewann das sechste Heimspiel in Folge.

Ein Sturz des Westfalen-Stammkeepers Sebastian May auf den Hinterkopf überschattete das erste Drittel. Der Leipziger Moritz Israel erwischte den 30-Jährigen – ein nachfahrender Eisbär gab noch einen Schubs mit. Der Goalie rappelt sich wieder auf, musste aber das Eis räumen. Für ihn kam Marvin Nickel. Die Partie verlief hektisch, mit hohem Tempo und vielen Fehlern auf beiden Seiten. Leipzigs Schlussmann Patrick Glatzel hingegen stand seinen Mann und hielt die Gerike-Crew im Spiel.

Das war wirklich ein eisiger Fight! Die Leipziger (blau) haben ihr allerletztes Punktspiel des Jahres gegen die Eisbären Hamm mit 4:3 Toren in der „Overtime“ gewonnen. © Christian Modla

Dann der Führungstreffer für die IceFighters: Eisbären-Goalie Nickel wehrte einen Schuss von Maximilian Spöttel nicht konsequent ab. Florian Eichelkraut war zur Stelle und netzte zum 1:0 ein. Hamm bemühte sich um den Anschlusstreffer und machte Druck. Den Ausgleich für das Team von Ralf Hoja besorgte Kevin Orendorz nach einem Assist durch den Ex-IceFighter Gianluca Balla in der 12. Minute. Doch die Antwort auf den Ausgleich folgte umgehend von Hannes Albrecht, der die Scheibe an Nickel vorbeischob. Wermutstropfen: Auch die Leipziger mussten einen Ausfall in Kauf nehmen. Ryan Warttig wurde durch eine Knie-Verletzung ausgebremst.