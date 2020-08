Starke Leistung: VfB-Handballer verlieren Test bei Drittligist Braunschweig nur knapp

„Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Viel wichtiger ist aber, dass ich mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden bin“, sagt VfB-Trainer Mike Knobbe. Beim 26:22-Erfolg gegen den SV Oebisfelde hatte Fallersleben besonders in der ersten Halbzeit keine gute Leistung gezeigt , die nötige Einstellung hatte gefehlt. Gegen Braunschweig präsentierte sich der VfB genau so, wie der Trainer es sich für die kommende Spielzeit wünscht: „Das war genau das Level, auf dem wir konstant spielen müssen, um in der Oberliga zu bestehen."

Dass Fallersleben nicht 28 Topleistungen bringen wird, weiß der Coach jedoch auch: „Na klar, wird es passieren, dass wir unsere Energie nicht aufs Feld bringen. Wir haben viele junge Spieler, da ist das ganz normal."

Am 23. August testet der VfB beim HSV Warberg/Lelm, in den darauffolgenden sechs Wochen bis zum Saisonstart geht es für Fallersleben an die Feinarbeit. Die Grundlage stimme bereits, sagt Knobbe: „Wir haben gegen Braunschweig schon wirklich gut gespielt, obwohl wir noch nicht speziell an Abläufen gearbeitet haben."

Einen Fahrplan für die Zeit bis zum Saisonauftakt gibt’s auch schon: Drei Wochen will Knobbe mit der Justierung der Abwehr verbringen, und ebenfalls drei Wochen soll der Feinschliff in der Offensive in Anspruch nehmen. Der VfB-Coach ist sich sicher: „Wenn wir das gut hinkriegen, sind wir für den Saisonstart im Oktober sehr gut vorbereitet."