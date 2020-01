Starke Phase mit drei Siegen und derbe Heim-Klatschen für Altenburger Handballer

Altenburg. Noch bis zum Sonntag sind die Thüringer Handball-Ligen in der Winterpause. Dann, mitten im Geschehen der Europameisterschaft, greifen auch die Aufbau-Handballer wieder in der höchsten Spielklasse des Freistaates ein und empfangen gleich zu Beginn der Rückrunde in der Süd-Ost Sporthalle mit der Bundesligareserve des ThSV Eisenach einen Gegner von Format.