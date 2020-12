Starke Sache: Leipziger Gold-Athletinnen Thiele und Dietze nehmen Kurs auf Tokio 2021

Leipzig. Beide sind Olympiasiegerinnen, mehrfache Welt- und Europameisterinnen und haben von Leipzig aus diese beeindruckende Karriere gesteuert: Ruderin Annekatrin Thiele (36) vom SC DHfK und Rennkanutin Tina Dietze (32) von der SG LVB. Eigentlich sollten die Sommerspiele in diesem Jahr in Tokio der krönende Abschluss für die Golden Girls und ihre langjährigen Trainer Angelika Noack (68) und Kay Vesely (45) sein. Doch Corona saß mit im Boot. Wie die Top-Athletinnen mit der Situation umgehen, was sie der Krise dennoch abgewinnen können und wie die Zukunftspläne lauten wollte der SPORT BUZZER von Polizeihauptmeisterin Thiele und Feldwebel Dietze wissen.

Tina Dietze: C hillige Weinabende zu zweit; O hne jede Planung; R egeneration; O rdentliches Durcheinander; N iemand weiß, was kommt; A lles auf 0 (oder A lles auf Start).

Welcher Moment war der bitterste?

A. T.: Als die Absage der Olympischen Spiele kam.

T. D.: Auch wenn es in den letzten Wochen vor der Entscheidung nicht überraschend kam, war es die Absage bzw. Verschiebung der Olympischen Spiele. Ich war darauf eingestellt, aber trotzdem ist mein Kartenhaus, welches ich mir in den letzten vier Jahren mit Höhen und Tiefen aufgebaut habe, zusammengefallen. Es sollten meine dritten und letzten Spiele werden, die Schinderei sollte ein Ende haben – an Sport konnte und wollte ich nach der Absage nicht denken. Beruflich wollte ich in meiner Ausbildung vorankommen und Gas geben, da ich in den letzten eineinhalb Jahren viel unterwegs und freigestellt war. Mit einmal kollidierte meine Zwischenprüfung mit der nationalen Olympiaqualifikation im Frühjahr 2021, auch meine Zeit in der Bundeswehr war bis Dezember 2020 limitiert.