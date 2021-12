Starker Kampf wird belohnt: IceFighters Leipzig bezwingen Hannover Scorpions

Der Tabellenzweite reiste mit schwerem Gepäck an: Zehn Zähler Vorsprung und sieben Erfolge aus den vergangenen acht Spielen untermauerten die Stärke der Niedersachen. Trainer Sven Gerike attestierte seinem Team nach dem Ostduell am Freitag in Erfurt Kampfgeist. An diesem mangelte es auch am Sonntagabend nicht.