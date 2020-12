Starker Recken-Auftritt: Sieg gegen die Löwen zeigt das Potenzial der TSV Hannover-Burgdorf

Die Recken hatten gerade die Rhein-Neckar Löwen mit 36:30 aus der Halle verjagt. Ein historischer Erfolg, einer der größten in der Bundesliga-Geschichte der TSV Hannover-Burgdorf. Aus den Boxen schallte der Klassiker „So ein Tag, so wunderschön wie heute“. Der Tag verging allerdings viel zu schnell, es war schon spät. Das Spiel war erst kurz vor 22 Uhr zu Ende. Schon am Donnerstag (19 Uhr) wartet die nächste schwierige Aufgabe auf die Recken, wenn sie beim SC DHFK Leipzig antreten.

Ortega wünscht sich Miniserie

Das mag sein. Der Haken ist: In dieser Saison sind die Recken bislang den Beweis schuldig geblieben, dass sie solch eine Leistung in jedem Spiel abrufen. Oder zumindest mal zwei Partien hintereinander. Vier Siege, vier Niederlagen, vier Unentschieden bisher – bei den Recken weiß man nie, was als Nächstes kommt.

Ortega wünscht sich wenigstens eine Miniserie so kurz vorm Fest. „Ich hoffe, dass uns mal zwei Siege in Folge gelingen“, sagt der Spanier und blickt auf „das schwere Spiel in Leipzig“. Ortega hofft, dass am Donnerstag Hannes Feise (Rückenprobleme) und Kapitän Fabian Böhm (nach Wadenverletzung noch nicht bei 100 Prozent) dem Team Entlastung „und weitere Möglichkeiten“ geben können.