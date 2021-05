Starker Saisonabschluss: 96-Reserve gewinnt Testspiel gegen Hamburger U21

Für die U23 von Hannover 96 geht es mit einem positiven Erlebnis in die Sommerpause. Nach der Niederlage gegen den SC Paderborn am vergangenen Wochenende hat der Nachwuchs der Roten im letzten Spiel der Saison noch einen Sieg eingefahren. Am Samstagnachmittag hat sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski mit 4:0 (1:0) gegen die U21 des Hamburger SV durchgesetzt.

Hamburg startet besser

Die Gäste aus Hamburg kamen im Eilenriedestadion zunächst besser in die Partie und kreierten auch einige hochkarätige Möglichkeiten. Doch der stark aufgelegte 96-Keeper Pascal Kokott verhinderte mit mehreren starken Paraden den Rückstand.