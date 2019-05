Starkes Geschäftsjahr der BSG Chemie: 2,5 Millionen Euro Umsatz, 375.000 Euro Gewinn

Leipzig. 167 Wahlberechtigte erlebten am Mittwoch im H4-Hotel zu Paunsdorf eine der ruhigsten und harmonischsten Mitgliederversammlungen der BSG Chemie Leipzig der Neuzeit: In zweieinhalb Stunden waren alle Themen abgehakt, Vorstand und Aufsichtsrat entlastet, Ehrungen vorgenommen - und auch Erstaunliches war wenige Tage vor dem Aufstiegs-Endspiel gegen den FC Eilenburg am Sonntag (14 Uhr) zu hören.

Keine Zahlungsverzögerungen

Party in Leutzsch ? Chemie Leipzig kann am Sonntag den Aufstieg klarmachen

Erwähnt wurde die stetig gesteigerte Professionalität in Leutzsch. Ob bei Buchhaltung, Medienarbeit oder der Einsetzung eines sportlichen Leiters - an allen Fronten wurde nachgelegt. Wie auch beim Marketing. Die Einnahmen stiegen von 84.000 Euro (2016) über 161.000 Euro (2017) auf über 200.000 Euro in 2018. "Wir haben so viele Sponsoren wie noch nie, sind nicht von einem Einzelnen abhängig", betonte Marketingchef Kevin Hochler. Auch zum Ausbau des Alfred-Kunze-Sportparks war Neues zu hören. Die teilsanierte Tribüne wird weiter hergerichtet, u.a. mit einer Brandmeldeanlage.