"Starkes Spielerduo": So plant Hannover 96 mit Dennis Aogo und Marc Stendera

Sie gaben sich fast die Klinke in die Hand. Dennis Aogo (32) rollte seinen Reisekoffer um 10.52 Uhr zur Geschäftsstelle. Alexander Klitzpera, der Assistent des Sportdirektors Jan Schlaudraff, hatte ihn am Hauptbahnhof abgeholt. Als der zweite Neue Marc Stendera (23) mit seinem Berater Sascha Bürger um 12.20 Uhr an der Geschäftsstelle eintraf, war Aogo schon wieder mit Klitzpera zum Medizincheck unterwegs. Stendera hatte eine CD und sein Handy in der Hand und kam gerade vom Doc. „Alles gut“, sagte er. Was so viel bedeutet wie: Die letzte Hürde vor seinem Neuanfang war genommen. Am Nachmittag waren beide Verträge bereits unterzeichnet.

Slomka freut sich über "ein starkes Spielerduo" Stendera und Aogo unterschreiben beide für ein Jahr bei 96. Trainer Mirko Slomka freut sich über „ein starkes Spielerduo“. An die HDI-Arena kann sich Stendera gut erinnern. „Ich habe hier zwei Tore geschossen“, sagte er. Das war am 24. Oktober 2015, beim 2:1 von Eintracht Frankfurt in der 96-Abstiegssaison. Am Donnerstag soll er zunächst das Eilenriedestadion kennenlernen, im Geheimtest gegen Werder Bremen. Aogo und Stendera werden dort in der Startelf erwartet – sie sollen sich einspielen für den möglichen Einsatz am 14. September gegen Bielefeld. Am Mittwoch nimmt Trainer Mirko Slomka seine beiden neuen Mittelfeldspieler genau unter die Lupe.

"96 ist eindeutig nicht der typische Zweitligaklub" Die Stärken und Schwächen der beiden sind Slomka natürlich bekannt. „Die zwei werden uns in Bezug auf Stabilität und Spielkontrolle definitiv guttun“, glaubt Slomka. Aogo ist zwölfmaliger Nationalspieler, hat einen starken linken Fuß und ist erfahren – aber als zuletzt vereinsloser Spieler mit dem Makel behaftet, dass der Ab­stei­ger VfB Stuttgart den Routinier nicht mehr wollte. „Als die Anfrage kam, fand ich das superspannend, weil 96 eindeutig nicht der typische Zweitligaklub ist“, sagt er. Aogos Promi-Werte sind erstklassig, auch wegen der Präsenz seiner Frau Ina, der auf der sozialen Netzwerk-Plattform Instagram 98 000 Menschen folgen. Aogo soll im Mittelfeld helfen Auf dem 96-Reißbrett ist Aogo als defensiver Mittelfeldspieler eingeplant. Als Linksverteidiger, auf seiner früheren Position bei Joachim Löw, hat 96 ja schon drei Spieler. Die DFB-Karriere beendete Aogo vor sechs Jahren.

Der Frankfurter Fan­lieb­ling Stendera hatte diese Karriere vor sich, wenn nicht zwei Kreuzbandrisse ihn heimgesucht hätten – den ersten bei einem Test beim VfR Aalen, wo er in letzter Spielsekunde im stumpfen Rasen stecken blieb. Seine Karriere in Frankfurt stockte zuletzt. Das große Plus für 96 sind Stenderas Zug zum Tor und seine aggressive Grundeinstellung zu Zweikämpfen und zur Offensive. Stendera wagt "kleinen Neustart" bei 96 Ihm fehlte es an Tempo, deshalb kam er in den Plänen des Frankfurter Büffelherdenhirten Adi Hütter nicht mehr vor. Der Eintracht-Vorstand Fredi Bo­bic, der Stendera die Vertragsauflösung ermöglichte, hält ihn immer noch für stark genug: „Marc ist ein technisch starker Spieler, der auch keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Ich bin mir sicher, dass er 96 helfen wird. Ein absoluter Teamplayer und ausgezeichneter Charakter.“ Das klingt gut aus dem Mund des früheren 96-Stürmers. Stendera selbst „weiß genau, welche Rolle ich bei 96 einnehmen kann und was von mir erwartet wird. Es ist für mich ein kleiner Neustart.“ Ein Talent mit Hang zum Essgenuss Stendera galt als Riesentalent, mit einem Hang zum Essgenuss. Für Pizza und Schokolade, hieß es in Frankfurt, habe er eine Schwäche. Aber ohne Schwächen, das weiß auch 96, hätte man einen Ex-Nationalspieler und ein großes Mittelfeldtalent nicht bekommen.

