Starkes Tempospiel, unnötige Fehler: SC DHfK Leipzig gewinnt in Balingen

Balingen/Leipzig. So richtig in ihren Rhythmus kamen die Handballer des SC DHfK Leipzig am Mittwochabend nicht. Auf ein halbes Dutzend seiner Profis hatte Cheftrainer André Haber in den Wochen zuvor verzichten müssen – erst durch die Europameisterschaft, dann durch von dort mitgebrachte Corona-Infektionen.

