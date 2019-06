Stars, Stärken, Schwächen: Das ist Deutschlands Halbfinalgegner Rumänien

Deutschlands U21-Nationalmannschaft spielt im EM-Halbfinale gegen Rumänien. Die Partie findet am Donnerstag um 18 Uhr in Bologna statt. Vor dem Turnier rechnete kaum einer mit der Mannschaft aus Osteuropa im Halbfinale. Was macht den nächsten deutschen Gegner so stark?

Radus Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro

Der Star der Mannschaft steht mit Ionut Radu im Tor. Der 22-Jährige wechselt im Sommer nach einer einjährigen Leihe fest für acht Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Genua. Das Portal transfermarkt.de schätzt den Marktwert des U21-Kapitäns auf 15 Millionen Euro. Mehr ist kein anderer Spieler aus dem Aufgebot wert.