Die Stars, der Trainer, die Zukunft: DFB-Gegner Rumänien im Check mit Ex-Nationalspieler Nicu

Die deutsche Nationalmannschaft will mit zwei Siegen in der WM-Qualifikation einen weiteren Schritt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar machen. Sollte Verfolger Armenien straucheln, könnten diese sechs Punkte sogar schon das sichere WM-Ticket bedeuten. Bevor es am kommenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien geht, steht am Freitagabend das Spiel (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen Rumänien an. Das Hinspiel gewann das DFB-Team noch unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw knapp mit 1:0 (Tor Serge Gnabry). Vor dem zweiten Duell macht der SPORTBUZZER zusammen mit dem rumänischen Ex-Nationalspieler Maximilian Nicu den Gegner-Check.

Die Ausgangslage Das DFB-Team könnte mit zwei Siegen schon durch sein, wenn Armenien, der Tabellenzweite der Gruppe J, eines seiner beiden Auswärtsspiele in Island oder Rumänien verliert. Für die Rumänen ist der direkte Weg nach Katar so gut wie ausgeschlossen. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt. Rumänien steht mit zehn Punkten auf Platz drei und liegt aktuell einen Zähler hinter Armenien und einen Punkt vor dem Tabellenvierten Nordmazedonien. Zwischen diesen drei Mannschaften dürfte es einen Dreikampf um den zweiten Platz gehen, der zur Teilnahme an den Playoffs für das Turnier in Katar berechtigt. "Rumänien hat absolut noch die Hoffnung, auf den zweiten Platz zu kommen. Es gibt die Gerüchte, dass man das Spiel gegen Deutschland einfach herschenkt und mit einer B-Elf spielt, um dann mit voller Kraft gegen Armenien antreten zu können", sagt Nicu im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Die Stars Die Ära um Superstar George Hagi ist lange vorbei. Der Spielmacher hatte in der 90er-Jahren seine beste Zeit, führte das Team bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA überraschend bis ins Viertelfinale, schlug im Achtelfinale Argentinien mit 3:2. Größter Star der momentanen Mannschaft ist Mittelfeldspieler Razvan Marin, der vor der Saison für zehn Millionen Euro von Ajax Amsterdam in die Serie A zu Cagliari Calcio wechselte. Mit Alexandru Maxim (31/VfB Stuttgart und Mainz) steht auch ein ehemaliger Bundesliga-Profi im Kader. "Marin ist definitiv kein schlechter Spieler. Das Problem in Rumänien ist nur: Wenn du zwei, drei gute Spiele machst, bis du gleich der Superstar. Das war am Anfang bei Ianis Hagi auch so, als er bei der U21 überragend gespielt hat. Es gibt im Kader ein paar klangvollere Namen und Spieler mit internationaler Qualität. Aber es ist keiner Weltklasse", meint der frühere Bundesliga-Profi Nicu.

Die Talente Der 21-jährige Flügelstürmer Valentin Mihaila (AC Parma) oder Olimpiu Morutan (22/Galatasaray Istanbul) werden in ihrem Heimatland bereits als kommende Stars gehandelt. "In Rumänien werden oft Spieler in den Kader berufen, die gut zu vermarkten sind. Ianis Hagi hat durch seinen Vater einen Namen. Spieler werden durch eine Nominierung extrem gepusht. Das war zu meiner Zeit noch nicht so krass", meint Nicu. Ein weiterer Hoffnungsträger ist Radu Dragusin (19/Sampdoria Genua). Der Verteidiger steht eigentlich bei Juventus Turin unter Vertrag, ist aktuell aber an den Liga-Kontrahenten ausgeliehen. "Er ist ein großes Talent, hat aber für diese Länderspielphase abgesagt. Radu hat es damit begründet, dass er sich bei seinem neuen Klub etablieren und in der neuen Stadt einleben möchte. Dafür hat er einen riesigen Shitstorm in Rumänien bekommen", berichtet der Ex-Nationalspieler.



Der Trainer Seit November 2011 ist Mirel Radoi Trainer der Nationalmannschaft. Der 40-Jährige gewann als Spieler mit Steaua Bukarest drei Mal die Meisterschaft und beendete im Sommer 2015 seine Profi-Karriere. Bei Steaua übernahm er anschließend auch sein erstes Traineramt, war den Job aber wenige Monate später wieder los. 2018 schloss er sich dann dem Verband an und wurde zunächst Sportdirektor und dann später Trainer der U21. Nicu spielte mit Radoi zusammen in der Nationalmannschaft. "Er ist ein absolut cooler Typ und voll in Ordnung. Als Spieler war er sehr solide und hat seinen Job gemacht. Als Trainer hatte er sehr viel Erfolg mit der U21. Das Problem ist nur, dass dich die Leute am Erfolg messen. Und in Rumänien hängt die Messlatte viel zu hoch. Da wird erwartet, dass man mit der Weltspitze mithalten kann", sagt der frühere Nationalspieler: "Man weiß aber auch, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und dann ist der Trainer oft der Schuldige. Das war auch schon damals bei Cosmin Contra, Christoph Daum oder auch in meiner Zeit bei Razvan Lucescu so. Vielleicht hängt das auch mit der Sehnsucht zusammen, mal wieder an einem großen Turnier teilzunehmen."

Die Zukunft Für die letzten fünf Weltmeisterschaften hat sich die rumänische Nationalmannschaft nicht qualifiziert. Die erfolgreichsten Jahre liegen schon lange zurück. Radoi versucht, ein neues Team mit Perspektive aufzubauen – das braucht aber Zeit. Aktuell befindet sich das Team auf Platz 42 der FIFA-Weltrangliste. "Ich habe nicht den perfekten Einblick und war schon länger nicht mehr in Rumänien. Man sieht es aber in den europäischen Wettbewerben – da spielen immer die gleichen Klubs. Es hat sich nicht viel getan in den vergangenen Jahren. Wenn irgendwo Geld verfügbar ist, fließt es in die falschen Taschen. Darunter leidet der Fußball. Es tut sich ein bisschen etwas, aber es gibt keine richtige Entwicklung. Wenn ich jetzt rüberfahren würde, ist bestimmt noch alles wie vor sechs, sieben Jahren", sagt Nicu.