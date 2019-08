Stars von RB Leipzig zeigen ihr Herz für den kleinen Kimi

Leipzig. Der 7. Oktober 2018 ist für die Stars von RB Leipzig ein fantastischer Tag. Der 1. FC Nürnberg wird 6:0 aus der Red-Bull-Arena gefegt, Timo Werner, Marcel Sabitzer (je 2), Yussuf Poulsen und Kevin Kampl machen die RB-Fans unter den 37.389 Zuschauern glücklich.

Für Kimi Bleis ist der Tag noch größer, noch schöner, schlicht unvergesslich. Der blonde Bub ist acht, leidet an der seltenen Krankheit Corpus-callosum-Agenesie (auch Balkenmangel genannt), verbringt die meiste Zeit im Rollstuhl. An diesem 7. Oktober ist der glühende RB-Fan seinen Idolen zum ersten Mal ganz nah. Im Kabinengang und beim Einlaufen beider Teams. Schiedsrichter Tobias Stieler schiebt Kimi an den Anstoßkreis und wieder zurück an den Spielfeldrand zu Papa Uwe.

Es ist das vorerst letzte Mal, dass Kimi bei seinen geliebten Fußballern ist. Ein paar Tage später muss der tapfere kleine Mann die x-te Operation über sich ergehen lassen. Diesmal: Ein komplizierter Hüfteingriff. Kimis Fernziel: Irgendwann auf eigenen Beinen stehen, zumindest für kleine Strecken. Daheim, in der Schule, eines fernen Tages in einem Büro.

Spieler machen Selfies mit Herz

Nach langer und intensiver Reha kehrt der Junge, der seine Zuversicht und sein Lachen nie verloren hat, zurück zu seinen Lieblingen, den Fußballern von RB Leipzig. Mittwochfrüh, Cottaweg, die letzte öffentliche Einheit der Roten Bullen vor der Generalprobe gegen Aston Villa am Sonnabend, 15.30 Uhr. Kimi und Papa Uwe warten auf die RB-Stars. Und die gehen nicht vorbei, sondern auf Tuchfühlung, zeigen Herz, machen Selfies mit dem 10-Jährigen, schreiben Autogramme.

Coach Julian Nagelsmann ist in der Unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und eigentlich im Tunnel. Der 32-Jährige muss eingedenk des neuen Jobs, des nahen Saisonstarts und diversen Problemfeldern viele lose Enden zueinander fügen. Er nimmt sich trotzdem Zeit für ein Gespräch und Fotos mit Kimi und Uwe. Fußball-Lehrer Nagelsmann ist selbst Vater eines Sohnes, steht auf der Sonnenseite. Und er weiß: es gibt auch Schattenseiten.

Marcel Sabitzer eilt auch herbei. Der österreichische Nationalspieler ist Stammspieler bei RB, muss sich allerdings neuer Aspiranten wie dem talentierten Monsieur Christopher Nkunku erwehren. Konkurrenz gehört zur Jobbeschreibung, macht aber nicht immer Freude. Das sieht man Sabitzer zuweilen, aber nicht jetzt an. Der 25-Jährige ist gerade Vater eines gesunden Kindes geworden. Und er herzt Kimi besonders inning. Lukas Klostermann, 23, ist ein erdverbundener Fußballer, lässt nie einen Fan stehen. Vor allem nicht Kimi. Der A-Nationalspieler klatscht mit dem Viertklässler ab, lächelt in die Kamera.

Auch Schweden-Star Emil Forsberg, 27, kommt unaufgefordert dazu. Ein Wechsel ins besser bezahlte Ausland ist in diesem Moment kein Thema. Ebenso wenig die zuletzt zwickende Achillessehne oder der allzu klein gedruckte Passus mit der Ausstiegsklausel. Jung-Papa Emil weiß: Es gibt Wichtigeres im Leben. Beispielsweise jetzt, der kleine Kimi.

Gulácsi hat handsignierte Handschuhe mit

Dann erscheint Kimis Lieblingsspieler Péter Gulácsi. Der 29-jährige Torhüter soll in den Fokus der Premier League gerückt sein, hat den gleichen Berater wie Forsberg, aber – anders als Forsberg – keine Ausstiegsklausel. Klausel hin, Klausel her: Wenn ein Club 40, 50 Millionen Euro auf den Tisch des Hauses blättert und Gulácsi den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreiben kann, würde ihm RB keine Steine in den Weg legen. England? Hier und heute unwichtig. Pete schenkt seinem kleinen Fan handsignierte Handschuhe. Für Kimi ist klar: „Pete ist der Beste auf der Welt.“

Nach zehn Minuten sind alle Selfies gemacht, alle Autogramme in Kimis am Rollstuhl baumelnden Turnbeutel. Kimi ist glücklich. Papa Uwe ebenfalls. Mama Nadine wird daheim viel Mühe haben, ihrem Sohn zu erklären, dass man Torhüter-Handschuhe nicht 24 Stunden am Tag trägt. Auch nicht die vom weltbesten Torhüter. Einen – erfüllbaren – Herzenswunsch hat Kimi noch. Eine Dauerkarte für die kommende Saison.

