Auftakt geglückt: Recken starten mit einem 36:30 gegen GWD Minden in die Saison

Zumindest im Auftaktspiel bleibt Verlass auf die TSV Hannover-Burgdorf. Am Sonntag gab es einen 36:30 (19:15)-Erfolg über GWD Minden, es war der fünfte Auftaktsieg in Serie in der Bundesliga. Timo Kastening (neun Tore) und Morten Olsen (acht Treffer) waren an einem Tag der offenen Deckungsreihen auf beiden Seiten die besten Werfer aus Hannover, wobei das Publikum seine Freude an den vielen Treffern hatte.

Viel Vorfreude und gute Laune

Nahezu perfekt war schon die Einstimmung auf den Saisonstart. 3416 Besucher brachten viel Vorfreude und gute Laune in die Swiss-Life-Hall mit. Ein solcher Zuspruch war angesichts des Sommerwetters nicht zu erwarten gewesen. Und auch die Statistik bot ein gutes Omen: In sieben Heimspielen gegen Minden gab es bisher sechs Siege.