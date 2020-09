Start der viergleisigen Kreisklasse Gifhorn: Vorjahres-Zweite peilen Aufstieg an

Die viergleisige 1. Fußball-Kreisklasse Gifhorn verspricht eine interessante neue Saison, wenn sie am Wochenende loslegt - auch für die Zweitplatzierten der Ursprungsstaffeln der Vorsaison: Der FC Germania Parsau und der SV Welat backen trotz des neuen Rahmens keine kleinen Brötchen, der Aufstieg soll her.

Zum Start gab's einen 5:0-Erfolg gegen den SC Weyhausen im Wittinger-Kreispokal. "Da war die Leistung in Ordnung", sagt Henke. "Aber wir hatten auch noch Luft nach oben. Die wollen wir füllen." Am Sonntag (15 Uhr) kommt der FC Brome II.

Am FSV Vorhop/Schönewörde führte in der vergangenen Saison in Staffel 1 kein Weg vorbei, Parsau war allerdings ähnlich gut unterwegs - "das Ziel ist ganz klar, unseren positiven Schnitt zu bestätigen und in die Relegation einzuziehen", sagt FC-Coach Sören Henke deshalb. Das wäre jedoch nur der erste Schritt - als Staffel-Meister wartet immer noch ein Relegationsspiel.

Welat mit 7:2 im Pokal gestartet

Für Welat geht es am Sonntag (13 Uhr) bei der SV Gifhorn II los. In der abgelaufenen Saison hätte das Team Meister TSV Meine durchaus noch einholen können, hatte zwei Spiele weniger absolviert als der Aufsteiger. Deshalb sagt SV-Coach Zafer Dadak: "Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben und sogar noch eine Schippe drauflegen." Mit einem 7:2-Erfolg bei der SG Vollbüttel/Ribbesbüttel im Kreispokal zeigte der SV bereits, wo es hingehen soll.

Das Ziel ist also klar: Es soll in die Relegation gehen, dann soll der Aufstieg her. Setzt sich Welat in Staffel C durch, ginge es gegen den Meister aus Staffel D um einen Platz in der Kreisliga. "Es sind nur sieben Spiele pro Runde, die Jungs sind schon heiß", sagt Dadak. "Man darf keinen Gegner unterschätzen, aber sie sollen sich warm anziehen."

Welat hat also ebenso viel vor wie Parsau. In der Relegation können sich beide Teams nicht treffen, im Liga-Betrieb wäre das erst in der kommenden Saison möglich. Aber: Parsau und Welat müssen nach ihren Siegen in der ersten Kreispokal-Runde in der Zwischenrunde gegeneinander ran. Das Duell steigt am 23. September in Parsau - eine spannende Vorschau auf ein mögliches Kreisliga-Duell der kommenden Spielzeit.