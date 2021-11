Was mit Fathi begann, endete mit Musiala: Die 113 Debütanten unter Bundestrainer Joachim Löw 

Wenn Joachim Löw am Donnerstagabend im Rahmen des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein (20.45 Uhr/RTL) verabschiedet wird, geht er als einer prägendsten Trainer in die Geschichte deutschen Fußballs ein. Denn Löw wurde nicht nur 2014 Weltmeister, sondern hat nach Sepp Herberger auch die zweitlängste Amtszeit als deutscher Bundestrainer inne und nominierte in dieser Zeit die drittmeisten Neulinge - 113 an der Zahl.

