Start geglückt! BSG Chemie Leipzig gewinnt in Halberstadt

Halberstadt , mit neuem alten Trainer Petersen und 14 Spielen in Folge ohne Sieg, begann mit Torwart Nummer drei und jeder Menge Respekt. Die Gäste aus Leutzsch wagten mehr, wurden aber nicht wirklich torgefährlich, als Bury übers Tor zielte (8.). Engagiert und aufmerksam gingen die Leipziger zu Werke, doch in Tornähe kam zunächst nichts mehr. Das Spiel plätscherte zwischen den Strafräumen, Torgefahr blieb Mangelware. Erst nach einer halben Stunde wurde es gefährlich, als die Grün-Weißen den schönsten Angriff dses Spieles initiierten. Reinhard spielte wunderschön Surek frei, der flankte vors Tor, wo Tom Müller den Kopf hinhielt, Torwart Niehs aber toll parierte (31.). Im direkten Konter verzeichneten die Gastgeber die einzige Chance bis dahin, als Malina an Bellot scheiterte (32.).

Mauer und Müller zeigten in der Folgezeit, dass sie als Sturm-Vertreter ihren Mann standen, denn fortan lief jede torgefährliche Aktion über die "Doppel-M". Indes ein Treffer gelang vorläufig nicht. Zunächst wurde Mauer in letzter Sekunde vom Torwart gestoppt (43.), dann traf Müller nur das Außennetz (47.). Anschließend bediente Mauer nach langem Sprint auf links den mitgelaufenen Kanther, der in allerbester Position aber zu lange zögerte und vorbeischoß (53.). Auch Mast näherte sich dem Torerfolg an, als er aus 18 Metern abschloss, aber um Zentimeter verfehlte (54.). Dann aber endlich das 0:1: Kanther eroberte einen Ball in Gegners Hälfte, schickte Mauer, der endlich die Nerven behielt und zur Führung einschob (58.). Halberstadt versuchte natürlich, sich der drohenden Niederlage entgegenzustemmen, doch klare Chancen sprangen dabei nicht heraus. Außer Weigels Kopfball (74., drüber) bedrohte nichts und niemand das Tor von Benny Bellot.