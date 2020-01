Spielorte, Favoriten, TV-Übertragung: Die wichtigsten Infos zur Handball-EM und zum DHB-Team

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat den letzten Test vor der anstehenden Europameisterschaft gegen Österreich (32:28) gewonnen und geht mit einem guten Gefühl in das Turnier. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop blieb bei der letzten Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2018 als Titelverteidiger deutlich hinter den Erwartungen zurück und belegte nur den neunten Platz. Am Donnerstag greift die DHB-Auswahl erneut ins Geschehen ein. Einen Überblick über die wichtigsten Infos zu den Spielorten, den Favoriten, den deutschen Gegnern u.v.m. gibt es hier.

Wo finden die EM-Spiele statt?

Die Endrunde wird zum ersten Mal in drei Ländern ausgetragen. Gastgeberländer sind Norwegen, Österreich und Schweden. Insgesamt gibt es sechs Spielorte. Die Vorrundenspiele werden in Graz (Gruppe A), Wien (Gruppe B), Trondheim (Gruppe C mit Deutschland und Gruppe D), Malmö (Gruppe E) und Göteborg (Gruppe F) ausgetragen. Die Hauptrundenspiele finden in Wien und Malmö statt. Das Halbfinale und die Platzierungsspiele inklusive des Finals steigen in Stockholm.