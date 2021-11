Start in intensive Spielphase: Dresdner Eislöwen gastieren beim EV Landshut

Dresden. Nach der Länderspielpause starten die Dresdner Eislöwen jetzt in die intensive Spielphase, die mindestens bis Anfang Januar anhält. Was die kommenden Wochen angesichts der Corona-Pandemie noch bringen, muss abgewartet werden. So müssen jetzt zum Beispiel drei Partien der Eispiraten Crimmitschau wegen Quarantänemaßnahmen verlegt werden. Eislöwen-Coach Andreas Brockmann hat deshalb großen Wert darauf gelegt, dass seine Jungs in der Pause einmal abschalten und regenerieren konnten und ist mit ihnen am Sonnabend wieder ins Training eingestiegen. An diesem Dienstag gastieren die Elbestädter in Landshut, dann geht es am Freitag daheim gegen Heilbronn und am Sonntag in Kaufbeuren weiter.

