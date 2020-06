Start in Misburg: Der Sparkassen-Laufpass der Region geht digital auf die Strecke 

Es ist die größte und erfolgreichste Laufserie Deutschlands – 37 Veranstaltungen gehören zum Sparkassen-Laufpass der Region Hannover 2020. Nirgendwo sonst wird mit so viel Begeisterung gelaufen, nirgendwo sonst war der Schock über die Virusfolgen so groß. Doch nach dem Corona-Stopp geht die Serie nun weiter. Nicht als einmalige Tagesevents. Eine Woche lang stehen die Vereine als Namensgeber im Fokus. Gelaufen aber wird überall. Den virtuellen Restart gibt es vom kommenden Montag an in Misburg.

Mit weit mehr als 10 000 Sportlern war der Stay-at-home-Marathon ein voller Erfolg. Überall auf der Welt sind die Ausdauersportler am 26. April ganz für sich alleine gelaufen und schätzten diese sportliche Perspektive in der kontaktlosen Zeit. Auf der Strecke getrennt, im Digitalen zusammen – so geht auch der Laufpass in seinem 17. Jahr weiter. Zusammen mit der Agentur Eichels:Event haben die Organisatoren ein Konzept erarbeitet, das alle Spielräume für die Athleten lässt und trotzdem die Laufveranstaltung der Vereine am Leben erhält. „Veranstaltungen abzusagen, bedeutet mental eine große Last, ganz abgesehen von den finanziellen Folgen“, sagt Steffi Eichel, die in den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche mit den vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen geführt und sie wieder auf die Strecke gebracht hat.

Bilder vom #stayathomemarathon in und um Hannover: Margaret lässt nach dem Lauf ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich bin so überwältigt. Es war ein toller Lauftag und ich bin weinend im Ziel angekommen. Weinend vor Freude, da meine Tochter Missy, meine Bekannten, Freunde und sogar Nachbarn mich so bejubelt haben." ©

Teilnahme ist kostenlos Das Prinzip funktioniert so: Alle Athleten, die am Laufpass 2020 teilnehmen möchten, können sich über marathon-hannover.de/laufpass-der-region registrieren. Sie bekommen dann eine Startnummer sowie den Sparkassen-Laufpass mit Stickerbogen zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit freiwilligen Spenden unterstützen die Teilnehmer zu 100 Prozent die Arbeit der Vereine. Die Gesamteinnahmen werden am Ende durch alle Organisatoren geteilt. Los geht es am Montag, 15. Juni, mit dem Misburger Volkslauf. Dabei ist es gänzlich egal, wann und wo die Teilnehmer laufen. Das kann auf der Originalstrecke geschehen, die die Verantwortlichen in Misburg herrichten, oder eben überall auf der Welt. Am Kanal, vor der Haustür – die unterschiedlichen Strecken gibt die Veranstaltung vor.

Im Misburger Beispiel: Bambini-Lauf über 0,4 Kilometer, Schüler bis U16 über zwei sowie alle Altersklassen entweder über fünf oder zehn Kilometer. „Wichtig ist das Gemeinschaftsgefühl, und es sendet ein Signal des Weitermachens“, sagt Eichel. Die erzielten Zeiten sind nebensächlich. Es geht um die gemeinsame Perspektive. „Gerade in diesen Zeiten“, so erklärt die Organisatorin, fehle es an „Bestätigung und Stolz. Wir wollen nicht in den Absagemodus schalten, sondern eine Wertschätzung für diese tolle Serie generieren.“ Der Aufruf kommt an. Bislang sind schon mehr als 300 Ausdauersportler in kürzester Zeit angemeldet.

Woche für Woche in virtueller Form Und so soll es dann Woche für Woche in virtueller Form weitergehen. Auf Misburg folgt in der Kalenderwoche 26 der 21. Burgwedeler Volks- und Straßenlauf, dann die Stadtstaffel, vor dem 23. Isernhagener Volkslauf und dem 37. Döhrener Abendlauf. Und wie kommen dann alle Athleten zusammen? Nach jeder Laufwoche werden Fotos gesammelt, alle Teilnehmer sind aufgerufen, Fotos von sich mit Laufnummer einzusenden. Das Prinzip funktionierte beim Marathon zigtausendfach. Warum also nicht auch bei den vielen Athleten des Laufpasses.