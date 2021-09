Start mit Hilfe des Anwalts: Leipziger Slalomkanute klagt sich zur WM

Bratislava/Leipzig. Vier Olympiamedaillen bei nur vier Startern in vier Wettbewerben: Im Kanuslalom-Team Deutschland könnte die Stimmung fantastisch sein. Ist sie aber nicht. Grund dafür ist, dass die zweite Reihe der Nationalmannschaft einen (zu) großen Abstand zur Weltspitze aufweist – und diesen über harte internationale Rennen wie die WM in dieser Woche in Bratislava verkürzen will. Doch der Trainerrat hatte harte Nominierungsrichtlinien aufgestellt. Diese werden nun konsequent umgesetzt, sodass erstmals seit Jahren im Slalom drei der zwölf Startplätze nicht besetzt werden und in drei der vier Bootsklassen auf die Chance einer (nichtolympischen) Team-Medaille verzichtet wird.

