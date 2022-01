Vor dem Start der Play-offs in der NFL: Das sind die heißesten Kandidaten für den Super Bowl 

Viel Platz an seinen Händen hat er nicht mehr: Sieben Superbowl-Ringe hat Tom Brady (44) bereits gewonnen. Den achten will sich der Quarterback-Superstar am 13. Februar im Finale in Los Angeles mit Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers anstecken. In der amerikanischen National Football League (NFL) geht es am Wochenende in die heiße Phase: Die Play-offs um den Einzug in den Superbowl beginnen. Wer sind die heißesten Kandidaten für das Finale? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.

