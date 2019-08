Start wieder verpennt: SC DHfK Leipzig dreht auf und gewinnt noch

Was bitte schön war das aber schon wieder für eine Anfangsphase? Schon gegen die Füchse Berlin brauchte der SC DHfK fast elf Minuten für den ersten Treffer. Das Auftakttor fiel zwar dieses Mal schon nach knapp vier Minuten, es nutzte nur nicht viel. Auf der Anzeigetafel leuchtete nach 13 Minuten ein 8:1 für Minden auf. „So ein Ergebnis ist gefährlich gegen Leipzig, da können wir in Berlin nachfragen“, stellte dann auch GWD-Coach Frank Carstens.

Haber erneut zu früher Auszeit gezwungen

Haber nahm trotzdem früh die erste Auszeit und mahnte: „Lasst sie ungeduldig werden.“ Zudem nahm der Coach einen Wechsel in der Abwehr vor und tauschte das Duo Roscheck/Janke gegen Müller/Mamic. In der Defensive brachte dieser Wechsel mehr Stabilität, löste aber ein Hauptproblem nicht: Im Angriff gaben die Gäste viel zu viele Bälle her. Fehlanspiele, Würfe über das Tor, ein vergebener Siebenmeter – der SC DHfK nutzte die gesamte Bandbreite an Negativerlebnissen.