Startboxen am Dresdner Galopp-Renntag sehr gut gefüllt

Dresden. Nach dem grandiosen Aufgalopp mit über 12 000 Besuchern lockt an diesem Sonnabend die Dresdner Rennbahn in Seidnitz schon mit dem nächsten Höhepunkt. Am zweiten Renntag stehen mit dem „bwin BBAG Auktionsrennen“, das mit 52.000 Euro dotiert ist, und dem „Großen Preis der Freiberger Brauerei“, einem mit 22.500 Euro dotierten Ausgleich I, gleich zwei Top-Rennen im Mittelpunkt.

„Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 100.400 Euro ausgeschüttet. So viel hatten wir lange nicht und es ist auch der höchstdotierte Renntag unserer Saison“, erklärt Michael Becker, Präsident des Dresdner Rennvereins, den Reiz der Veranstaltung, bei der er natürlich wieder auf so zahlreiche Zuschauer hofft wie beim Saisonstart.

Scapina mit Andrasch Starke nach dem Sieg im bwin BBAG Auktionsrennen auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz.

Auch wenn sich die Besucherzahl am Ende nicht unbedingt auf den Toto niederschlug, freute sich Becker über den Ansturm: „Natürlich wissen wir, dass der Gesamtumsatz mit der Anzahl der Menschen auf unserer Bahn nicht automatisch steigt, doch unser Ziel ist es seit einigen Jahren, uns als Ort zu etablieren, wo sich Familien wohlfühlen und einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Deshalb ist bei uns jeder willkommen und es gibt auch keine Begrenzungen. Wir sind hinsichtlich der Zuschauerzahl nach oben offen.“

86 Vollblüter gehen an den Start

Dass der Rennverein natürlich trotzdem darauf setzt, dass der eine oder andere Interessent Gefallen an den Pferden und am Wetten findet, versteht sich von selbst. Sportlich gesehen, wird dem Publikum an diesem Sonnabend auf jeden Fall einiges geboten. Die Starterfelder in den acht Rennen sind mit 86 Vollblütern sehr gut gefüllt. Neben den bekannten Trainern aus Deutschland schicken auch wieder Gäste aus Tschechien, Polen, den Niederlanden und sogar aus Frankreich ihre Schützlinge an den Start.

So wird im „bwin BBAG Auktionsrennen“ über die Fliegerdistanz von 1200 Metern Victoria Haigh – eine gebürtige Engländerin, die in Frankreich eine Trainerlizenz besitzt – mit der Stute Jetcologne mit Michael Cadeddu im Sattel eine Mitfavoritin satteln. Haigh ist das erste Mal zu Gast an der Elbe und bringt mit Del Campo, der im siebenten Rennen startet, ein weiteres Pferd mit an die Elbe. Gleich drei heiße Eisen im Feuer schickt Henk Grewe im Auktionsrennen an den Start – neben dem Stallfavoriten Dormio, der vom mehrfachen Champion Filip Minarik geritten wird, rücken noch die Trainingsgefährtinnen Miss Mae und Ninara in die Startbox ein. Dass die Stallform bei Grewe, der selbst viele Jahre als Jockey aktiv war, in den letzten Monaten stimmt, zeigen 14 Siege in Deutschland (Platz zwei in der Bestenliste) und weitere neun Erfolge im Ausland.

Mit Maxim Pecheur, der am ersten Renntag in Seidnitz dreimal als Sieger aus dem Sattel stieg, kommt erneut der derzeit im Championat führende Reiter. Neben dem Drittplatzierten Michael Cadeddu haben sich zudem Eduardo Pedroza, Bauyrzhan Murzabayev, Jozef Bojko und Rene Piechulek angesagt.

Spaß für die ganze Familie garantiert diesmal unter anderen auch das „Klein-Erzgebirge“ aus Oederan und das Zauberschloss Schönfeld. Natürlich können sich die Kinder auch beim Basteln kreativ betätigen oder sich beim Kinderschminken bemalen lassen.

Der erste Start erfolgt am Sonnabend um 14 Uhr. Der Rennverein bittet die Besucher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

