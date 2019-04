Startelf fix: Die Aufstellung des FC Bayern gegen Werder Bremen - Kovac vertraut auf Boateng

Die Bundesliga nähert sich ihrem Finale und an der Spitze ist es so spannend wie lange nicht mehr. Einen Punkt trennen Spitzenreiter FC Bayern München und Verfolger Borussia Dortmund. Will der Rekordmeister ein Vorbeiziehen des Rivalen - der am Sonntag als klarer Favorit in das Spiel gegen den SC Freiburg geht - verhindern, muss am Samstag ein Sieg gegen Werder Bremen her (Anpfiff 15:30 Uhr/hier im Liveticker).