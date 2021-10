Top-Form nach Herz-OP: Was Karim Adeyemi mit dem Aufschwung von Kingsley Coman zu tun hat 

Er strahlte. Und anders als so viele Spieler, die nach irgendeiner Partie die Trophäe "Man of the Match" in die Hand gedrückt bekommen, freute sich Kingsley Coman wirklich über diese Auszeichnung in Lissabon, an Ort und Stelle seines persönlichen Triumphes. Im August 2020 war er im "Estádio da Luz" der Siegtorschütze für den FC Bayern München im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain (1:0). Anzeige

Beim 4:0 der Bayern am Mittwoch bei Benfica Lissabon hatte der Franzose kein Tor erzielt, konnte auch keinen Assist in seinen 86 Minuten Einsatzzeit verbuchen und doch brillierte er mit seinen Tempodribblings und – dann nicht verwerteten - Vorlagen.

Erstmals seit dem Supercup Mitte August bei Borussia Dortmund (3:1) stand Coman wieder in der Anfangsformation. Nach einer Wadenverletzung zu Beginn der Saison und einem kleineren Eingriff am Herzen Mitte September hatte der 25-Jährige erst beim 5:1-Feuerwerk letzten Sonntag in Leverkusen sein Comeback geben können. Fünf Wochen Ruhepause und Aufbautraining lagen hinter ihm. Er wirkte befreit. "Ich fühle mich sehr gut und bin sehr glücklich, dass ich ohne Herzprobleme spielen kann", sagte Coman und meinte: "Es ist alles gut."

Toppmöller: "Er war total heiß"

Dino Toppmöller, Nagelsmanns Assistent und Vertreter des an Corona erkrankten Cheftrainers, meinte über die Leistung des Flügelstürmers: "Das hat sich bei King schon im Training angedeutet, er hat da seit zwei Wochen tolle Leistungen gezeigt. Er war total heiß auf seinen Startelf-Einsatz und man hat ja gesehen: Wenn er aufdreht, dann ist es für jeden Verteidiger der Welt schwer, dieses Tempo und diese Haken zu verteidigen. Er hat sich gut eingebracht, kam für Serge Gnabry in die Startelf, der zuletzt auch herausragende Leistungen gebracht hat. Wir sind froh, dass wir da auf vielen Positionen solche Topspieler haben." Aber wer der beiden beginnt am Samstag gegen Hoffenheim? Knifflig.

In dieser Form ist der "King" wie ihn alle an der Säbener Straße rufen, unentbehrlich – aber wie lange stehen den Bayern dessen Künste noch zur Verfügung? Comans Vertrag läuft noch bis 2023, dann wäre er seit seinem Wechsel 2015 von Juventus Turin acht Jahre in München. Doch aktuell gibt es zwei Optionen: Eine Vertragsverlängerung mit deutlicher Anhebung des Salärs (vor angeblich knapp 12 Millionen Euro auf rund 16 bis 17 Millionen Euro pro Saison) oder ein Verkauf im kommenden Sommer. Letztere ist aktuell die wahrscheinlichere Variante.

Der ablösefreie Abgang von David Alaba im vergangenen Sommer zu Real Madrid wie die wahrscheinliche Wiederholung dieser Situation bei Corentin Tolisso 2022 (und womöglich auch Niklas Süle) hat die Bayern-Bosse verärgert. Also drängen sie Coman zu einer Tendenz in seiner Entscheidung, um potenzielle Interessenten, vor allem aus der potenten Premier League, in die Spur zu bringen. Doch die theoretische aufgerufenen 80 Millionen Euro hatten so manchen Verein im Frühjahr und Sommer eher abgeschreckt. Ein Jahr vor Vertragsende dürfte Coman 2022 günstiger sein. Doch je mehr Spielminuten und Scorerpunkte er in den nächsten Wochen und Monaten sammelt, desto wertvoller würde er werden – für Nagelsmann und einen möglichen Verkauf. Die übliche Crux.



Adeyemi und Antony mögliche Nachfolger

Erleichtert haben die Bayern zur Kenntnis genommen, dass die Coman-Seite das Mandat von Berater Pini Zahavi, einem der Top-Spielerberater im Weltfußball, zu dessen Klienten unter anderem Bayern-Torjäger Robert Lewandowski gehört, und den Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Zuge der gescheiterten Verhandlungen mit Alaba als "geldgierigen Piranha" beschimpfte. zurückgezogen hat. Es galt ohnehin nur in der letzten Transferperiode für einen eventuellen Wechsel nach England. Comans Vater Christian berät und vertritt seinen Sohn, doch die Gespräche mit den Bayern-Bossen stocken.