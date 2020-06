Finnbogason nur auf der Bank: Augsburg-Trainer Herrlich setzt trotz Tor-Krise auf Niederlechner

Nach drei sieglosen Partien will der FC Augsburg in der Endphase der Bundesliga-Saison wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Dabei helfen kann der lange verletzte Torjäger Alfred Finnbogason vorerst nicht - der 31-Jährige sitzt wie auch schon seit Mitte Februar nur auf der Bank. Beim FSV Mainz 05 geht´s am Sonntag um wichtige Punkte gegen den Abstieg in die 2. Liga (15.30 Uhr/Sky).