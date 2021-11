Startelf-Garantie für ter Stegen und Havertz: DFB-Trainer Flick erklärt Plan mit Mini-Kader und Kapitän Müller

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag (18 Uhr/RTL) in Eriwan gegen Armenien mit einem Mini-Kader ihr abschließendes Länderspiel in diesem Jahr. Bundestrainer Hansi Flick will die erfolgreich absolvierte Ausscheidungsrunde für Katar 2022 mit einem Auswärtssieg beenden. Deutschland ist für die WM qualifiziert und läuft in Armenien mit einem reduzierten Aufgebot von maximal nur 19 Nationalspielern auf. Vor der Abreise in Richtung Osteuropa gab Flick einen Einblick in seine Planungen mit dem kleinen Kader. Anzeige

Zwei Spieler erhielten vom Bundestrainer bereits eine Startelf-Garantie für die Partie in Armenien: Marc-André ter Stegen und Kai Havertz. "Marc wird von Anfang spielen, wir gehen auch davon aus, dass Kai spielen kann. Er hat heute das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, er ist fit und wird auch von Anfang an spielen", sagte Flick bei der Pressekonferenz am Samstagmittag. Zudem sei es "eine Option", dass Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus im zentralen Mittelfeld auflaufen werden.

Der DFB-Coach gab zudem bekannt, dass Thomas Müller das Team als Kapitän auf den Platz führen wird. "Thomas ist in der Gruppe immer präsent. Das gefällt mir gut. Er stellt sich nie so in den Vordergrund, unterstützt aber trotzdem die Mannschaft. Er ist auch außerhalb des Platzes wichtig", sagte der Bundestrainer über den Bayern-Profi: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Der mit den meisten Länderspielen führt die Mannschaft auf den Platz, das wird er gegen Armenien machen können. Ich freue mich, ihn in der Mannschaft zu haben. Er ist sehr wertvoll.