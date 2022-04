Pokal-Halbfinale: Mit diesen Aufstellungen gehen RB Leipzig und Union Berlin in die Partie

Der 1. FC Union Berlin strebt an diesem Mittwochabend den zweiten Einzug in das Endspiel des DFB-Pokals an. Die Partie bei RB Leipzig (20.45 Uhr, ARD und Sky) ist mit 47.069 Besuchern ausverkauft. Darunter dürften sich rund 8000 Union-Fans befinden. Sie hoffen, dass ihr Team nach 2001 wieder ins Finale kommt, damals gab es ein 0:2 gegen den FC Schalke 04.

Anzeige