"Der überragende Spieler": Marius Steinke gelingt Hattrick bei Startelfdebüt für Ilten

Kann man mal so machen: Marius Steinke hat in seinem ersten Pflichtspiel von Anfang an für den MTV Ilten gleich einen Hattrick erzielt. Der neue Stürmer war gegen den TSV 03 Sievershausen in der 5., 13. und 22. Minute erfolgreich und stellte damit die Weichen auf die Sieg, Endstand 4:1.