Startschuss gefallen: Tausende Wanderer erkunden das Leipziger Neuseenland

Leipzig. Rund um Leipzig wird an diesem Wochenende gewandert! Am Freitagabend ist der Startschuss zur 7-Seen-Wanderung gefallen. Bereits im Vorfeld hatten die Veranstalter mehr als 6000 Anmeldungen verzeichnet. Das waren 500 mehr als im vorigen Jahr, teilten die Sportfreunde Neuseenland mit. Bis zum Sonntag werden für die Wanderer insgesamt 73 Touren angeboten, die rund um die ehemaligen Tagebaue führen. Die Strecken reichen von einer Maikäfertour für die Kleinsten über 4 Kilometer bis hin zur Dreiländertour, die mit 103 Kilometern die längste ist. Auch für Nachtschwärmer gibt es Angebote: Wer Glück hat, kann zum Beispiel nach einer Midnight-Tour am Sonntag den Sonnenaufgang von der Halde Trages aus genießen.