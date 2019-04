Startschuss: Jan Schlaudraff legt im Management von Hannover 96 los

"Es stehen viele Entscheidungen innerhalb des Kaders an"

Schlaudraff sollte eigentlich erst am 1. Juli (Vertrag bis 2021) offiziell anfangen, legt aber nun schon nach dem Gladbach-Spiel los. Die ersten Aufgaben: interessante Spieler sammeln, mit 96-Profis über Verträge sprechen, Verkäufe vorbereiten und Thomas Doll kennenlernen. Am Sonntag sprach der Ex-96-Profi bereits mit dem Trainer und der Mannschaft, am Montag war er zum ersten Mal in der Geschäftsstelle an seinem neuen Arbeitsplatz.

"Es stehen viele Entscheidungen innerhalb des Kaders und rund um das Team an, und ist es für alle Beteiligten wichtig zu wissen, dass sie einen Ansprechpartner haben", erklärte Schlaudraff.