Startschuss: RB Leipzig beginnt mit Umbauarbeiten an der Red Bull Arena

Leipzig. RB Leipzig treibt die angekündigten Umbauarbeiten an der Red-Bull-Arena voran. Matthias Reichwald, Kaufmännischer Leiter bei den Roten Bullen, und Ulrich Wolter, Direktor Operations, haben am Donnerstag die Baustelle laut Verein feierlich eröffnet. In den kommenden Monaten soll unter anderem der Wall vor dem Sektor B für einen Durchgang durchbrochen werden.