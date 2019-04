Startzeiten, Sperrungen, Schleusen: Alles was Ihr zum 43. Leipzig Marathon wissen müsst

Laufwetter:

Es wird kühl und bewölkt am Sonntag in Leipzig. Maximal 6 bis 8 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Marathon-Tag voraus. „Warmmachen ist am Morgen bei 2 bis 3 Grad zwingend notwendig“, empfiehlt Meteorologe Thomas Hain. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost, es ist also mit erschwerten Bedingungen auf der langen Gerade in der Prager Straße zu rechnen. Auch leichte Schauer sind möglich, die laut DWD am Morgen sogar in Schneefall übergehen könnten. Eine gute Seite hat das trübe Wetter für Allergiker: Der Pollenflug ist gedämpft, bei Birke und Esche gibt es maximal mittlere Belastung.