Die Statik ist aus dem Lot: Klopp kann mit 50:50-Chance gegen RB Leipzig "gut leben"

Leipzig. Wenn sich Lothar Matthäus, Dietmar Hamann und Ralf Rangnick weitgehend einig sind, ist Großes im Schwange. Die drei Säulenheiligen des Fußballs halten einen Einzug von RB Leipzig ins Viertelfinale der Champions League für mindestens denkbar.

Dazu müsste im Achtelfinale nicht irgendein Team, sondern der FC Liverpool ausgeknockt werden. Die Reds haben 2019 die Königsklasse gewonnen, sind englischer Meister, werden von Welttrainer Jürgen Klopp trainiert. Und sie haben trotz „einer Ergebniskrise“ (Julian Nagelsmann) und personellen Sorgen immer noch eine „unglaubliche Qualität“ (Peter Gulacsi).

Teil I der Doppelveranstaltung findet am Dienstag, 21 Uhr, in der Budapester Puskas Aréna statt. Die Partie firmiert unter RB-Heimspiel, die Gründe des Umzugs sind viraler Natur. Die Rasenballer schwebten gestern um 15 Uhr ein, nächtigten im Marriott, fliegen am Mittwoch zurück nach Leipzig.

Abwehrsorgen bei Liverpool

Teil II wird am 10. März gespielt. Womöglich ebenfalls in Budapest. Für Matthäus ist RB Favorit, Hamann glaubt an eine Riesen-Chance, Rangnick spricht von 50:50. „50:50? Damit kann ich gut leben“, sagt Klopp. „Leipzig spielt mit voller Kapelle und einen guten Fußball.“ The Normal One hat spezielle Probleme. Mini-Pause und Terminhatz haben ihm und den Seinen zugesetzt, den Fuß vom Vollgas gezerrt, den Unterschied zur Konkurrenz verwässert.

Das Fehlen der Abwehr-Achse Virgil van Dijk, Joel Matip und Joe Gomez hat dem Kloppschen Hausbau das Fundament entzogen, zwang den 53-Jährigen dazu, seinen Mittelfeld-Leader Jordan Henderson nach hinten zu beordern. Die Statik geriet aus dem Lot, die Reds konnten gar nicht so viele Tor schießen wie sie zuließen. Selbst der überirdische Brasilianer Alisson bot im Tor zuweilen Unterirdisches an.

Dass das Matchglück in Phasen wie diesen dem Gegner zulächelt, ist eh klar. Klopp: „Wir haben oft genug gut genug gespielt, um Punkte zu bekommen, aber keine bekommen. Wir sind der FC Liverpool, über die Probleme zu reden, bringt nichts, wir müssen sie regeln.“ Gerüchte, wonach er nach einem Trauerfall in der Familie über die Endlichkeit seines Manager-Jobs an der Anfield Road nachdenke, wischte Klopp weg. „Ich kann Privates und Fußball trennen, brauche keine Pause.“

"Brauchen Top-Tag"

Und, bezogen auf die zuletzt ausbaufähigen Belohnungen der Leibesübungen: „Wenn Dinge nicht gut laufen, spüre ich die Verantwortung ganz besonders. Wir können die Lage nur mit gutem Fußball verändern. Wir sind okay und bereit für einen Fight.“ Während der virtuellen Pressekonferenz ploppten unzählige Tweets von LFC-Fans auf. „In Klopp we trust!“ Was der Großmeister, der auch auf Ex-RB-Star Naby Keita verzichten muss, von Julian Nagelsmann hält? „Jung, frisch und trotzdem seriös. Er ist extrem flexibel, hat ein tolles Auge für Spieler und wo man sie einzusetzen hat. Seine Karriere wird ihn noch in einige Orte tragen.“