Statistik-Check zur Bundesliga: Packender Abstiegskampf - deutsches "Clásico" ausgeglichen

Das Spiel der Spiele in der Bundesliga steht am 28. Spieltag auf dem Plan. Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund zum Spitzenspiel in der Allianz Arena. Die Vorzeichen stehen dabei unglaublich gut. Nur zwei Punkte trennen die beiden Meisterschaftskandidaten voneinander - und keiner der beiden hat so richtig die Nase vorn. Es deutet also alles auf ein spannendes deutsches "Clásico" hin. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Spiele auf dem Programm.