Statistik-Check zur Bundesliga: Bayern mit kniffligem Meister-Matchball - BVB vor Rekord

Eine spannende Bundesliga-Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Sowohl an der Spitze, als auch im Tabellenkeller scheint alles entschieden. Der FC Bayern hat zwei Matchbälle, um die Meisterschaft in trockene Tücher zu bringen und der VfB Stuttgart sichert sich mit einem Sieg den Relegationsrang. Sowohl Borussia Dortmund, als auch der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 müssen also auf Schützenhilfe von anderen Bundesligisten bauen.