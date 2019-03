Statistik-Check zur Bundesliga: BVB mit Vorteil gegenüber dem FC Bayern

Das Duell um die Meisterschale geht in die nächste Runde. Vor dem direkten Duell am 28. Spieltag muss der Titelkampf noch einmal im Fernduell ausgetragen werden. Die Vorzeichen sprechen für Borussia Dortmund - vor heimischer Kulisse ging in der laufenden Spielzeit noch kein Spiel verloren. Bayern-Trainer Niko Kovac konnte währenddessen noch nie gegen den SC Freiburg gewinnen. Stürmer-Star Robert Lewandowski kann am Wochenende einen Rekord brechen: Noch zwei Tore fehlen dem Polen, dann würde er als erster Ausländer in der Bundesliga die 200-Tore-Marke erreichen.