Statistik-Check: Ist der FC Bayern derzeit wirklich schwächer als in den Meister-Jahren?

Der FC Bayern München führt die Bundesliga auch in diesem Jahr souverän an. Vor dem 22. Spieltag und dem Spitzenspiel beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat der Sextuple-Sieger fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig. Die große Dominanz der Vorjahre scheint hingegen weg zu sein: Immer wieder stolpern die Bayern wie zuletzt beim 3:3 gegen Arminia Bielefeld oder zum Start ins Jahr, als es neben dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Holstein Kiel eine Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach setzte.

Oder täuscht der Eindruck, dass die Bayern schwächeln? Der SPORTBUZZER macht den statistischen Vergleich mit den Meister-Jahren - dieser belegt, dass der Abo-Champion in vergangenen Spielzeiten zwar schon einmal dominanter war und vor allem in der Abwehrarbeit eine beunruhigende Tendenz aufweist, die überragende Offensive um Robert Lewandowski und Thomas Müller allerdings so gut ist wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt. Und: Beim Vergleich mit der letztjährigen Triple-Saison haben die aktuellen Bayern derzeit sogar Vorteile.